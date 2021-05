Saguenay commémore la tragédie de Saint-Jean-Vianney

La Ville de Saguenay a dévoilé l'œuvre en question mardi matin. La grande structure de métal permet d’observer plusieurs photographies de l’époque, agrémentées de textes relatant les tristes événements.

Les aménagements représentent un investissement total d’environ 370 000 $. Le communiqué explique que le mémorial, conçu en strates d’aluminium, représente la morphologie et les courbes de niveau du cratère laissé par le glissement de terrain. Un garde-corps épouse la ligne de rupture du sol et honore la mémoire des disparus, identifiant le nom de chacun d’eux.

La catastrophe naturelle a également été désignée par le ministère de la Culture et des Communications comme événement historique.

Le 4 mai est une date importante pour les citoyennes et les citoyens de Saguenay, affirme la mairesse Josée Néron dans un communiqué. Elle marque le triste anniversaire d’une des plus importantes catastrophes naturelles survenues au Québec. En 2020, notre administration a reconnu le glissement de terrain de Saint-Jean-Vianney comme événement historique. Aujourd’hui, grâce à la désignation officielle du gouvernement provincial, c’est maintenant l’ensemble du Québec qui s’en souviendra.

La désignation d’événement historique vient reconnaître le fait que le glissement de terrain a marqué un tournant au Québec en matière d'expertise scientifique, de sécurité civile et publique ainsi que de solidarité sociale.

Le glissement de terrain a coûté la vie à 31 personnes et a profondément marqué les citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, a rappelé la ministre de la Culture et des Communication, Nathalie Roy. C'est également un moment de notre histoire qui met en lumière la résilience et la force de la société québécoise qui s'est mobilisée pour venir en aide aux victimes, et nous devons en être fiers.

Les chercheurs se sont servis de la tragédie pour étudier ce type de phénomène naturel pour mieux les prévenir. Le gouvernement a aussi amélioré la façon dont sont gérées les catastrophes naturelles, autant dans la prévention, les mesures d’urgence que dans le soutien aux sinistrés.

En plus du mémorial, un sentier pédestre de 3,5 km a été aménagé autour du cratère pour permettre de prendre conscience de l’étendue de la catastrophe naturelle.

Le Monument commémoratif de la tragédie de Saint-Jean-Vianney, situé devant le cimetière de l’ancienne municipalité et inauguré en 1975, a également été restauré en 2020 par Serge Beaumont, le même artiste qui l'a créé.

Les disparus de la tragédie de Saint-Jean-Vianney

Germain Ferland, 31 ans, non retrouvé

Carole Fortin , 29 ans

Carl Ferland, 7 ans, non retrouvé

Cathy Ferland, 5 ans, non retrouvée

Gina Ferland, 1 an et demi, non retrouvée

Yolande Bouchard, 42 ans

Jeannette Landry, 20 ans

Hélène Landry, 17 ans

Anna Landry, 16 ans

Denis Landry , 15 ans, non retrouvé

Bruno Landry, 13 ans

Lise Desmeules, 30 ans, non retrouvée

Carl Laforge, 6 ans, non retrouvé

Christine Laforge 1 an et demi

Éric Laforge, 2 mois, non retrouvé

Raymond Soucy, 36 ans

Solange Fortin, 35 ans

Rémi Soucy, 12 ans

Donald Soucy, 11 ans

Marise Soucy, 9 ans, non retrouvée

Manon Soucy, 4 ans, non retrouvée

Roger Brassard, 35 ans

Rosa Lapierre, 37 ans

Sylvain Brassard, 1 mois, non retrouvé

Gilles Bourgeois, 23 ans

Diane Arseneault (enceinte), 29 ans

Annie Bourgeois, 1 an et demi

Pierre Laberge, 27 ans

Marie Deschêne, 33 ans

Almas Tremblay, 42 ans

Françoise Gagné, 23 ans, retrouvée