La communauté amasse 180 000 dollars pour le centre Prairie Harm Reduction

En tout, plus de 50 entreprises et 450 donateurs ont déjà participé à la collecte de fonds qui se poursuit. Une implication de la communauté qui a ému le directeur général du centre, Jason Mercredi.

Si vous vivez en Saskatchewan avec un problème de dépendance, vous n’êtes pas seul, et notre centre ne se sent pas laissé à lui-même non plus.

Une citation de :Jason Mercredi, directeur général de Prairie Harm Reduction