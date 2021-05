L’important est de se faire vacciner, peu importe le vaccin, insiste Trudeau

En point de presse mardi, le premier ministre a été questionné à plusieurs reprises sur le fait que le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) juge désormais qu’il est préférable de se faire vacciner avec le Pfizer-BioNTech ou le Moderna, à ARN messager, plutôt qu'avec un vaccin à vecteur viral, comme l'AstraZeneca ou le Johnson et Johnson.

L’important est de se faire vacciner le plus rapidement possible afin de traverser cette pandémie. […] Les impacts de la COVID sont de loin plus graves que les effets secondaires [des vaccins à à vecteur viral] qui, même s’ils sont sérieux, sont rarissimes.

