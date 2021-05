Le Festival de Tadoussac de retour avec une formule adaptée

Le Festival se déroulera sur une période exceptionnelle de 10 jours, du 25 juin au 4 juillet. L’objectif est d’offrir approximativement le même nombre de spectacles qu’à l’habitude, tout en limitant le nombre de festivaliers qui seront présents en même temps dans le village de Tadoussac.

De plus, le Festival compte miser sur les spectacles extérieurs et le nombre de billets vendus seront limités. Toutefois, certains artistes offriront plusieurs prestations pour permettre de vendre un plus grand nombre de billets.

Dans le but de limiter l’achalandage lors des spectacles extérieurs, les lieux où se dérouleront les prestations ne seront dévoilés qu’aux détenteurs de billets.

Le directeur général, Julien Pinardon, a affirmé, au micro de l'émission Bonjour la Côte que l’ensemble des règles sanitaires vont se préciser avec les discussions qui sont en cours avec la santé publique régionale et l’évolution de la pandémie.

Programmation

Le Festival accueillera encore cette année plusieurs grands noms de la chanson québécoise tels que Marie-Pier Artur, Ariane Moffat, Louis-Jean-Cormier, Bleu Jeans Bleu, Les Trois Accords ou Alaclair ensemble. D’autres artistes émergent auront aussi leur place sur scène. C’est notamment le cas du collectif Nikamu Mamuitun, Bon enfant, Ariane Roy et Belle Grand fille.