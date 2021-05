Le Manitoba testera son système d'alerte mercredi

La province annonce dans un communiqué qu’un message pour tester le système sera envoyé à 13 h 55, heure du Centre.

Ce genre de test sert à valider et améliorer le mécanisme et la fiabilité du système d’un bout à l’autre afin de s’assurer qu’il fonctionne comme prévu sur la télévision, la radio et les appareils sans fil .

Cela permet aussi d’habituer la population au bruit et à l’apparence des alertes, afin de la rendre plus à même de détecter et comprendre une situation d’urgence.

L’alerte sera diffusée à la télévision, à la radio et sur les téléphones cellulaires. Néanmoins, tous les appareils cellulaires pourraient ne pas recevoir l’alerte, car cela dépend notamment de la compatibilité du téléphone, de la connexion à un réseau et de divers paramètres configurés par l’utilisateur et propres à chaque appareil.