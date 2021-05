Marie-Eve Proulx démissionne du conseil des ministres

Depuis un certain nombre de semaines, plusieurs rumeurs circulaient dans le milieu politique à l'effet que le climat de travail au bureau de circonscription de la ministre et dans son équipe en général était extrêmement difficile.



Un ex-employé de son bureau de circonscription a d’ailleurs, il y a un peu plus d’un mois, déposé deux plaintes à cet effet au Tribunal administratif du travail (TAT) : une pour harcèlement psychologique et une autre pour congédiement pour cause de maladie ou d’accident.

Ces plaintes se sont soldées par une entente à l'amiable. Au moins une dizaine d’autres d’employés auraient quitté l’équipe de Mme Proulx au cours des derniers mois, dont l’attachée de presse de la ministre vendredi dernier.

Marie-Eve Proulx restera en poste comme députée de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans la circonscription de Côte-du-Sud.

Réactions de l'opposition

Le chef du Parti québécois (PQ) a réagi peu de temps après l'annonce de la démission de la ministre.

En point de presse à l'Assemblée nationale, Paul St-Pierre-Plamondon a demandé que des mesures d'accompagnement soient mises en place dans les bureaux de circonscription de Mme Proulx pour éviter que d'autres employés se retrouvent dans des situations difficiles.

Le fait de démissionner comme ministre ne change rien au fait qu'elle est députée et qu'elle a des employés , a-t-il poursuivi.

Je veux souligner que dès le mois de février 2020, on savait déjà qu'il y avait eu 12 départs en 14 mois sous la direction de Mme Proulx. Donc, on parle de récidivisme ici. Une citation de :Paul St-Pierre-Plamondon, chef du Parti québécois

Le chef du PQParti québécois a aussi posé la question à savoir si des fonds publics ont été utilisés pour le règlement hors cour survenu auTribunal administratif du travail (TAT).

De son côté, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, suggère la ministre Sonia Lebel pour remplacer Marie-Eve Proulx comme ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent.

Selon M. Bérubé, Mme Lebel est originaire de Matane.

De son côté, la cheffe du Parti libérale du Québec (PLQ), Dominique Anglade, a souligné le silence du premier ministre François Legault au sujet de ces plaintes de harcèlement qui visent la ministre Proulx.

Réactions régionales

Le maire de La Pocatière, Sylvain Hudon, se dit attristé de voir la région perdre sa seule représentante au conseil des ministres.

Plus de détails à venir...

Avec des informations de Patrick Bergeron et d'Isabelle Damphousse