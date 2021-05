Mort suspecte à Charlottetown : la police demande l’aide du public

Les policiers estiment que sa mort est suspecte. Ils attendent les résultats de l’autopsie qui doit avoir lieu mardi.

La police municipale demande à toute personne qui aurait eu des contacts avec le jeune homme vendredi ou samedi de communiquer avec ses enquêteurs au 902-629-4172.

Les enquêteurs, précise la police dans un communiqué, font le suivi nécessaire pour tous les renseignements reçus du public.

À lire aussi : La police poursuit son enquête sur une mort suspecte à Charlottetown

La police fait aussi état d’une quantité considérable d’analyses à effectuer dans les prochaines semaines dans le cadre de son enquête sur cette affaire très sérieuse .

Les policiers tentent de déterminer les circonstances de la mort de Nathan Burke et si quelqu’un peut en être tenu responsable.

La maison où il a été trouvé mort, chemin St. Peters, a été entourée d’un cordon de sécurité, lundi. Les policiers restent sur les lieux.

Nathan Burke était âgé de 25 ans, il avait le sens de l'humour et il aimait les arts martiaux mixtes, selon sa famille. Photo : Gracieuseté/famille de Nathan Burke

Selon une tante de M. Burke, le jeune homme était un adepte des arts martiaux mixtes qui voyageait en Thaïlande pour s’entraîner. Il était un diplômé de l’Académie de police de l’Atlantique et il était formé en matière de service correctionnel.

La soeur de Nathan Burke, Tanya MacLean, affirme qu’il avait le sens de l’humour, qu’il était insouciant et que sa famille et ses amis l’aimaient beaucoup. La famille, ajoute-t-elle, est profondément bouleversée et attristée, et elle apprécie les voeux et les condoléances qu’elle reçoit.