Des élus du Centre-du-Québec préfèrent une approche ciblée plutôt que la zone rouge

Des élus du Centre-du-Québec préconisent une approche de mesures ciblées plutôt qu’un retour en zone rouge pour l’ensemble de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

En ce moment, ce n’est pas le temps de se diviser. C’est le temps d’être extrêmement solidaires et de collectivement rappeler à notre monde l’importance de respecter les mesures et surtout d’aller se faire vacciner , a soutenu Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet et préfète de la MRC Nicolet-Yamaska, à l’émission Toujours le matin.

Elle ne croit pas efficace de menacer la Mauricie et le Centre-du-Québec de retourner à la zone rouge parce que certaines MRC ne se portent pas bien. Ce serait désolidariser les gens que tout le monde repasse au rouge pour quelques régions qui vont moins bien , croit-elle.

Du 26 au 2 mai, 88 % des cas détectés Mauricie-Centre-du-Québec se trouvaient au Centre-du-Québec. Lundi, la santé publique a annoncé 24 nouveaux cas dans la région sociosanitaire, dont 21 au Centre-du-Québec.

Je pense qu’on est mieux d’y aller avec des mesures ciblées, dans des endroits où ça ne va pas bien. Une citation de :Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet et préfète de la MRC Nicolet-Yamaska

Est-ce qu’on pourrait regarder si le [couvre-feu] pourrait être appliqué dans des zones où ça va moins bien… remettre un couvre-feu à 20 h? Je lisais que des inspecteurs de la CNESST vont être beaucoup plus présents dans certains milieux. Est-ce qu’il y a lieu de fermer des écoles dans les trois MRC où ça va moins bien? , questionne la mairesse.

Le député de Nicolet-Bécancour Donald Martel reconnaît que la situation n’est pas évidente. Il avance que la santé publique pourrait appliquer des mesures particulières à un secteur comme ça a été le cas avec la Beauce dans Chaudières-Appalaches, mais on n’est pas encore là , assure-t-il, sans totalement écarter le scénario.