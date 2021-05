Cours annulés au Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke

Le personnel de soutien comprend les concierges, le personnel de service de garde et administratif ainsi que les préposés aux personnes handicapées. Ils seraient environ 2700 selon, Renée Bibeau, présidente du Syndicat du personnel technique et administratif du CSSRS. Ils demandent de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail.

Le personnel en grève n'a pas l'intention de tenir de ligne de piquetage, explique Renée Bibeau, présidente du Syndicat du personnel technique et administratif. Ils ont néanmoins tenu une action de visibilité de 7 h 30 à 9 h 30 aux abords des rues King Ouest et Jacques-Cartier.

Pour Mme Bibeau, les négociations piétinent en ce moment concernant notamment les salaires, les conditions de travail et le nombre d’heures offertes aux travailleurs des services de garde et ceux qui s’occupent de la surveillance et de l’éducation spécialisée.

On n’est plus concurrentiels avec les emplois de la région au niveau des salaires. Plusieurs de nos personnes expérimentées quittent le réseau et les nouvelles qui arrivent dans le réseau ne restent pas , regrette-t-elle.

Le problème serait si important qu’il pourrait engendrer un bris de services, selon Renée Bibeau. Quand il manque deux, trois éducatrices en service de garde, à un moment donné, ça ne sera plus possible d’offrir un service de qualité , craint-elle.

Du côté de la commission scolaire Eastern Townships, le personnel de soutien est lui aussi en grève. La direction a décidé d’offrir les cours en ligne.

Quelque 33 000 employés de soutien scolaire syndiqués à la CSQ sont en grève pour toute la journée de mardi au Québec.