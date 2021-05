Recevoir son vaccin « à l’auto »

Selon ce que Radio-Canada a appris, le site de vaccination ouvrira graduellement à compter de la mi-mai. Pleinement fonctionnel, il devrait permettre de vacciner jusqu’à 4000 personnes par jour.

Québec considère que les avantages de la vaccination à l’auto sont multiples, notamment parce qu’elle exige moins de ressources humaines.

Elle donne de plus la possibilité d’amener sur un site de vaccination plusieurs personnes de la même bulle dans le confort, et permet aux vaccinateurs de garder une plus grande distanciation physique avec ceux-ci.

Elle facilite également l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Selon les dernières données mises à jour, 37,2 % de la population québécoise est maintenant vaccinée.

Plus de détails suivront.