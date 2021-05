Le recteur de l’Université Laurentienne promet plus de transparence

Dans une lettre publiée lundi, le recteur de l’Université Laurentienne, Robert Haché, promet plus de communication et de collaboration lors de la deuxième étape du processus de restructuration.

Je suis heureux de dire que la prochaine phase du processus en vertu de la LACC [Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, NDLR] permettra d’accroître la participation d’une plus grande variété d’intervenants ainsi que les possibilités de communication à chaque étape , écrit le recteur et vice-chancelier.

La veille, l’Université Laurentienne a reçu l’accord des tribunaux pour entamer la deuxième phase de sa restructuration jusqu’au 31 août. Dans la foulée, l’Université a mis fin unilatéralement à son entente avec les universités fédérées.

Je me réjouis à l’idée de collaborer avec les parties prenantes à la faveur d’un examen de toutes les questions opérationnelles et de gouvernance au sein de l’Université, afin de déterminer les pratiques exemplaires de demain et de les mettre en œuvre , poursuit le recteur.

À la suite d’une motion déposée à Queen’s Park par la députée néodémocrate France Gélinas, la vérificatrice générale de l'Ontario, Bonnie Lysyk, fera une analyse financière des activités de l'Université Laurentienne pour la période de 2010 à 2020.

France Gélinas estime que l’intervention de la vérificatrice générale permettra de faire la lumière sur les éléments qui ont poussé l’Université Laurentienne à se déclarer insolvable.

Plus de détails quant à cette analyse financière devraient être connus dans les prochaines semaines, selon l'élue.