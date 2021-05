La pêche printanière au homard commence dans les Maritimes

Des pêcheurs de homard du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard prennent la mer, mardi matin, pour entreprendre leur saison de pêche.

La saison dans les zones de pêche 23 (Péninsule acadienne), 24 (nord de l'Île-du-Prince-Édouard) et 26A et 26B (sud de l'Île-du-Prince-Édouard) devait commencer le 30 avril, mais elle a été reportée de quelques jours en raison de vents forts. Elle doit se poursuivre jusqu'au 3 juillet.

Plusieurs personnes ont assisté au départ des pêcheurs à Escuminac. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

Normand Colette est un capitaine basé au quai d’Escuminac. Il prévoit effectuer trois voyages pour déposer ses 300 casiers à l’eau. Il se dit un peu nerveux.

C’est une grosse responsabilité, on a des hommes à bord et on est loadés , souligne-t-il.

Normand Colette, capitaine, compte sortir en mer trois fois pour déposer ses casiers à homard. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

Espoir d'une saison rentable

Le capitaine Colette s'attend à de bons prix pour le homard.

Je crois que ça va être une bonne saison dépendamment des prises. Les prix, ça paraît comme si ça va être okay , dit-il.

L'Union des pêcheurs des Maritimes (UPM) partage son optimisme.

De ce qu’on voit, ce qui se passe présentement en Gaspésie et en Nouvelle-Écosse, on peut s’attendre à d’excellents prix pour les pêcheurs cette année , indique Lyne Robichaud, conseillère aux pêches à l' UPMUnion des pêcheurs des Maritimes .

Prévention de la COVID-19

Quant à la COVID-19, l’industrie fait tout ce qu'elle peut pour réduire les risques de contagion. Si ça rentre dans les usines ça peut être dangereux , affirme M. Colette.

À ce sujet, Lyne Robichaud se veut rassurante.

Ça fait un an qu’on est dans cette pandémie-là. Il y a eu des protocoles mis en place, des protocoles qui ont prouvé être efficaces. Pour les travailleurs étrangers, il y avait déjà des protocoles mis en place par les usines de transformation. Ça n’a pas été un aussi grand enjeu que l’année dernière. On est moins dans l’incertitude qu’à pareille date l’année passée , explique Mme Robichaud.

L’industrie craignait avoir de la difficulté à exporter ses produits l’an dernier à cause de la pandémie, mais non cette année, selon Lyne Robichaud.

Présentement, le marché est prêt à recevoir du homard parce qu’il n’y a pratiquement plus de chair disponible. On s’attend à ce que le marché va être bon pour ce produit-là cette année , dit-elle.

Avec des renseignements de Michèle Brideau et de l'émission La matinale, d'ICI Acadie