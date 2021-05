Sherbrooke permettra aux citoyens de jouer d’un instrument dans les parcs

La réglementation actuelle interdit à toute personne de jouer d’un instrument dans les parcs du territoire de Sherbrooke.

Une interdiction qui avait suscité l’opposition du citoyen Alexandre Demers qui s’est récemment adressé au conseil municipal.

La musique c’est quelque chose de super intéressant dans un contexte où on a besoin de tisser des liens sociaux, a-t-il expliqué lundi matin en entrevue à Radio-Canada. C’est aussi un comportement qu’on peut déjà observer dans les parcs et tolérer. Pourquoi ne pas regarder si c’est possible de le permettre de façon permanente.

Sa proposition aura été entendue par les élus puisqu’ils ont décidé lors de la séance du conseil municipal du 3 mai de demander au Service des affaires juridiques de modifier la réglementation pour permettre la musique dans les parcs.

Plusieurs contraintes

Cet assouplissement réglementaire sera toutefois accompagné de plusieurs contraintes. La musique devra être jouée par une seule personne et non un groupe. Pas de band et de concert, a précisé la présidente du comité de sécurité publique, Danielle Berthold. On pourra jouer de la guitare dans les différents parcs.

Il sera interdit de faire de la sollicitation en échange d’une prestation et aucun amplificateur ne pourra être utilisé.