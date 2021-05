Une consultation nationale pour améliorer la représentation des personnes noires à l’écran

L’organisation sans but lucratif, qui peut compter sur le soutien de Téléfilm Canada et l’aide du Fonds Bell, mènera des entrevues individuelles et animera des groupes de discussion virtuels en français et en anglais de mai à septembre 2021.

Des personnes de groupes sous-représentés au cinéma prendront part à la consultation afin de déterminer comment elles veulent être vues et incarnées à l’écran , indique un communiqué conjoint de Téléfilm Canada et du Bureau de l’écran des Noirs. Des représentants et représentantes de l’industrie cinématographique participeront également à la consultation.

L’approche intersectionnelle privilégiée lors de démarche cherchera à déterminer comment plusieurs formes de discrimination peuvent se renforcer entre elles lors de la production de contenus pour la télé ou le cinéma.