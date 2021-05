L’Estrie réagit plutôt favorablement au rapport de la Commission Laurent

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), le syndicat qui représente les employés de la DPJDirection de la protection de la jeunesse , se dit satisfaite du rapport. Ce dernier recommande notamment de réduire la charge de travail de ses membres.

Danny Roulx, le représentant de l' APTSAlliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux en Estrie, espère maintenant que le financement du gouvernement sera à la hauteur des recommandations formulées.

Il faut aider les organismes communautaires, il faut aider la première ligne, il faut aider la DPJDirection de la protection de la jeunesse , il faut donner des conditions gagnantes. Il faut investir, c’est ça qu’on nomme depuis longtemps. Une citation de :Danny Roulx, représentant de l'Estrie de l' APTS Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux

Pour la DPJDirection de la protection de la jeunesse , on parle de conditions de travail, attraction et rétention, et reconnaître l’expertise. J’espère que ça va être fait rapidement , ajoute-t-il.

À lire aussi : Fillette de Granby : deux ans après le drame, la DPJ affirme que les choses ont changé

La députée de Sherbrooke Christine Labrie, de son côté, sent déjà les impacts de ce rapport. Elle indique que lundi, son bureau a reçu cinq appels liés à des dossiers de la DPJDirection de la protection de la jeunesse en une seule journée. Pour elle, c’est du jamais vu, et elle croit que c’est la preuve que les recommandations de Régine Laurent doivent être mises en œuvre dès que possible.

Tout ce qui est valorisation de la profession, rétention du personnel, on est justement en négociation de convention collective avec tout ce personnel-là. Donc c’est le temps de les faire, les changements, en ce moment même , indique-t-elle.

Tout ce qui est investissement dans la prévention, les organismes communautaires, les CLSCCentre local de services communautaires , pourquoi attendre, on sait ce qui peut être fait. Une citation de :Christine Labrie, députée de Sherbrooke

On ne peut pas être en attente

Valérie Assouline, l’avocate qui représente la mère biologique de la fillette de Granby, croit pour sa part que le rapport de la Commission Laurent est le fruit de bonnes intentions. Elle aurait cependant souhaité y voir plus de mesures concrètes, qui peuvent être mises en application rapidement.

Concrètement, comment on change les choses pour les enfants qui sont pris dans l’engrenage de la DPJDirection de la protection de la jeunesse ? Qu’est-ce qu’on fait aujourd’hui pour les familles et les bons parents qui n’ont pas eu les services en amont, et qui se retrouvent dans la DPJDirection de la protection de la jeunesse ? On fait quoi pour eux aujourd’hui? On attend qu’un commissaire soit nommé? On attend que la charte des Droits de l’enfance soit rédigée? On ne peut plus être en attente , déplore-t-elle.

Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS et la DPJDirection de la protection de la jeunesse de l’Estrie n’ont pas souhaité commenter le rapport lundi, et ont indiqué vouloir prendre le temps de bien le lire avant d'offrir des entrevues.

Lundi après-midi, le premier ministre du Québec François Legault a indiqué sur Facebook la formation d’un groupe d'action interministériel sur la protection de la jeunesse pour « livre[r] la marchandise rapidement autant que possible ».

Avec les informations de Marion Bérubé