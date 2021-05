La consommation d’alcool sera de nouveau permise dans certains lieux publics à Sherbrooke

Cette autorisation sera en vigueur du 17 juin au 11 octobre 2021, de 11h00 à 22h00, dans certains secteurs de la rue Wellington : l’Oasis urbaine, la place Well Sud et le carré Strathcona.

Il faudra toutefois obligatoirement consommer de la nourriture et avoir un verre en plastique pour boire sa boisson alcoolisée.

Ça s’est très bien passé l’année passée, a déclaré le maire de Sherbrooke, Steve Lussier. On a sondé les commerçants pour avoir leur point de vue et c’est une formule gagnante selon moi.

Les citoyens auront la liberté d’apporter leur breuvages ou encore de s’en procurer aux restaurateurs de la rue Wellington.

Une recommandation à venir pour les parcs

La présidente du comité de sécurité publique, Danielle Berthold, a indiqué que le règlement général pour la consommation d’alcool dans les parcs sera analysé par le comité de sécurité publique la semaine prochaine.