La vaccination au volant reprend de la vitesse en Saskatchewan

Dès le 4 mai, les personnes de 37 ans et plus pourront prendre rendez-vous ou se rendre dans une clinique de vaccination au volant. Dimanche, les personnes de 40 ans et plus et des travailleurs essentiels avec une preuve d’emploi avaient obtenu l'accès au vaccin.

Lundi après-midi, les temps d'attente étaient inférieurs à ce qui avait pu être constaté au cours des semaines précédentes. Les conducteurs qui se sont rendus à la clinique au volant de la Place Evraz à Regina n'ont eu à attendre qu'une à deux heures pour recevoir leur première dose de vaccin contre la COVID-19.

Dans les semaines précédentes, la clinique de vaccination au volant de Regina a souvent vu des temps d’attente pouvant aller jusqu'à sept heures.

À Saskatoon, lundi, l’attente des automobilistes était d'environ une à deux heures au centre Prairieland.

Le Conseil tribal de Saskatoon a aussi offert de vacciner les personnes de plus de 40 ans dans une clinique sans rendez-vous au Centre Sasktel.

Pour accélérer son plan de vaccination, la province a annoncé que de nouvelles pharmacies à travers la Saskatchewan pourront commencer à vacciner les personnes éligibles.

Plus de 450 000 doses de vaccin ont été administrées en Saskatchewan à l'heure actuelle et 43 % des résidents de plus de 18 ans ont reçu leur première dose.

