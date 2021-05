COVID-19 : des chiffres en baisse, mais toujours trop d'hospitalisations en C.-B.

Les autorités de la santé déplorent cependant le décès de 15 personnes depuis vendredi.

La grande majorité des nouveaux cas se trouvent dans la région de la vallée du Fraser avec 1509 enregistrés ce week-end. La région a également le plus grand nombre de cas actifs dans la province.

Lentement, mais sûrement, la transmission des cas diminue dans les communautés, indique la médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry, qui encourage d’un même souffle la population à respecter les mesures sanitaires afin que cette tendance se maintienne.

Le taux d'hospitalisation et la pression sur le système de santé demeurent trop élevés [...] même si le nombre d'hospitalisations a diminué depuis vendredi , a martelé le ministre de la Santé, Adrian Dix.

Lundi, 474 Britanno-Colombiens étaient hospitalisés en raison de complications liées à la COVID-19, dont 176 aux soins intensifs.

Au mois de mai, la province s’attend à recevoir plus d’un million de doses de vaccin ce qui permettra, selon la Dre Henry, à toute personne admissible d’obtenir une première dose d’ici le 1er juillet.

Une augmentation du nombre de doses permettra aussi d’accélérer l’administration de la seconde dose pour une partie de la population.

Actuellement, 1 877 330 doses de vaccin ont été administrées en Colombie-Britannique. De ce nombre, 91 731 sont des secondes doses.

Même si la majorité de la population devrait recevoir une première dose de vaccin d’ici la fête du Canada, la Dre Bonnie Henry indique qu’il ne faut pas s’attendre à voir de grands rassemblements et des événements d’envergure cet été.

Les autorités de la santé suivent également les études en cours à travers le monde concernant la combinaison de deux vaccins différents et leur efficacité. Une personne pourrait donc recevoir une première dose de vaccin AstraZeneca et une seconde dose de vaccin Pfizer/BioNTech ou Moderna et vice-versa dépendamment des résultats obtenus notamment par les chercheurs britanniques.

Les résultats de cette étude devraient être disponibles d’ici la fin mai, souligne Bonnie Henry.

La province encourage les Britanno-Colombiens âgés de 18 ans et plus à s’enregistrer afin d’être informés dès qu’il sera possible de se faire vacciner.

Cette semaine, les personnes âgées de plus de 50 ans pourront aussi prendre rendez-vous afin d’obtenir une première dose de vaccin.