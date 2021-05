La SOPFEU dénombre trois fois plus d'incendies de broussailles ce printemps

Dans l’ensemble de la province, 112 incendies ont déjà fait rage au mois d’avril. C’est 3 fois plus que la moyenne des 10 dernières années, qui se situe à environ 39 feux à pareille date.

L’Est-du-Québec a été relativement épargné par les feux de forêt et de broussaille, en partie grâce aux chutes de neige plus tardives et à la température plus fraîche que dans le reste de la province.

Le mois de mai pourrait toutefois changer la donne avec les incendies de broussaille, alors que les végétaux au sol sèchent rapidement, selon la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu .

Le mois d’avril a été très calme sur la Côte-Nord, au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Mais là arrive le mois de mai, et on commence déjà à avoir quelques incendies. On en a un cette fin de semaine , explique Isabelle Gariépy, agente de prévention et aux communications pour la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu .

Samedi, l'organisme a dû utiliser deux avions-citernes pour lutter contre un incendie de broussailles qui a touché trois hectares de forêt à Sacré-Cœur en Haute-Côte-Nord.

Prévenir les feux de forêt

Selon la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu , environ la moitié des incendies au printemps sont causés par la perte de contrôle d’un feu de résidus végétaux par des résidents.

Les herbes mortes et sèches aux alentours peuvent s’enflammer rapidement si le vent se met de la partie selon l'organisme (archives). Photo : SOPFEU

Pour éviter un accident dramatique, la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu demande donc d’éviter les brûlis de nettoyage et d’opter pour des solutions plus sécuritaires.