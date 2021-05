Les impacts de la pandémie sur la santé mentale persistent, révèle un sondage

La pandémie de COVID-19 a un impact négatif persistant sur les émotions de la population, révèle les résultats d’un sondage de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) et de l’Association canadienne pour la santé mentale, publiée dans le cadre de la Semaine de la santé mentale.

En Colombie-Britannique, 37 % de la population ont indiqué que leur santé mentale s’était détériorée depuis le début de la pandémie. À l’échelle nationale, cette proportion augmente auprès des jeunes de 18 à 24 ans où la santé mentale d’une personne sur deux s’est détériorée.

[Au Canada], les cinq réponses qui sont revenues le plus souvent sont des émotions que nous caractérisons comme étant négatives ou qui présentent un défi , souligne l’une des responsables de la recherche et professeure adjointe en soins infirmiers à l' UBCUniversité de la Colombie-Britannique , Emily Jenkins.

La moitié de la population a également indiqué n'avoir ressenti aucune émotion positive dans les deux semaines précédant la collecte de données, ajoute-t-elle.

Il s’agit du troisième sondage réalisé par l’Université de la Colombie-Britannique et l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) qui a pour but de déterminer l’évolution de la santé mentale des Canadiens depuis l’arrivée de la pandémie.

Ce que nous observons c’est que les défis émotionnels auxquels la population faisait face persistent depuis le début de la pandémie, ce qui n’est pas très surprenant. Une citation de :Emily Jenkins, Université de la Colombie-Britannique

Dans la province, l’optimisme se place tout de même au troisième rang des réponses avec 31 % de la population qui assure être optimistes face à la crise sanitaire. Plus de 80 % des Britanno-Colombiens assurent aussi bien ou passablement bien composer avec le stress lié à la pandémie.

Les facteurs qui favorisent le bien-être comprennent des éléments globaux, comme la sécurité sociale et économique, l’absence de violence, de dangers et de traumatismes, ainsi que l’accès à des ressources en santé mentale , écrit la cheffe de la direction nationale de l’ ACSMAssociation canadienne pour la santé mentale , Margaret Eaton, dans un communiqué.

Parler de nos émotions et de nos expériences avec nos proches peut aider à surmonter ce moment qui est difficile , soutient de son côté la professeure adjointe à l' UBCUniversité de la Colombie-Britannique .

Hausse du temps d'écran

Pour aider à gérer le stress de la pandémie et à s’adapter à la nouvelle réalité, les Britanno-Colombiens ont été les plus nombreux à augmenter la fréquence de leurs activités physiques à l’extérieur et 44 % d’entre eux affirment garder de saines habitudes de vie.

Les résultats du sondage démontrent également que le temps d’écran a augmenté de 60 % à travers la province.

L’Université de la Colombie-Britannique et l’Association canadienne pour la santé mentale comptent poursuivre leur étude notamment pour mesurer la réceptivité de la population face à la campagne de vaccination.