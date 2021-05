Plus de 500 voyageurs mis à l'amende pour avoir refusé la quarantaine à l'hôtel

Les contraventions pour ceux qui refusent la quarantaine peuvent atteindre 3000 $. Mais certains voyageurs contactés par Radio-Canada indiquent n'avoir reçu aucune contravention après avoir décliné de séjourner dans les hôtels désignés par Ottawa, et de subir un test de dépistage obligatoire du SRAS-CoV-2 à leur arrivée au Canada.

[L'agent] m'a dit que c'était dans mes droits de refuser l'hôtel et le test , explique Synthia Vignola, qui est revenue d'un voyage touristique en Colombie le 21 mars, à l'Aéroport international Montréal-Trudeau. Puis il a pris mon adresse et mon numéro de téléphone.

Dans les jours qui ont suivi son arrivée, poursuit Synthia Vignola, j'ai pas eu rien, j'ai pas eu aucune visite à la maison pour voir si j'étais réellement présente chez moi en quarantaine pendant les 14 jours, que j'ai respectés, j'ai eu aucun appel puis j'ai pas eu d'amende.

Les voyageurs en provenance de l'étranger doivent réserver et payer un séjour de trois jours dans un hôtel désigné par le gouvernement fédéral, selon les règles en vigueur depuis le 22 février.

Les voyageurs peuvent quitter l'hôtel et terminer leur quarantaine à la maison si le résultat de leur test de dépistage est négatif.

Si leur résultat est positif, les passagers sont orientés vers un autre hôtel pour terminer leur période de quarantaine.

Entre le 22 février et le 23 avril, 1,9 % des 168 887 passagers aériens qui se sont soumis à un test de dépistage à leur arrivée au Canada étaient infectés par le virus qui cause la COVID-19, selon l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC).

L' ASPCAgence de la santé publique du Canada indique que 168 voyageurs en infraction arrivant de l'étranger ont reçu des contraventions à leur arrivée à Vancouver, et 345 à leur arrivée à Toronto.

Mais l'agence reconnaît n'avoir aucune donnée sur les infractions constatées dans les aéroports de Montréal ou Calgary. Dans ces deux cas, les contraventions liées aux règles sur la quarantaine sont de juridiction provinciale.

J'étais très heureuse quand la mesure a été implantée , explique la Dre Marie-France Raynault, professeure à l'école de santé publique de l'Université de Montréal, mais là je suis un peu moins heureuse de voir qu'il y a une application différentielle selon les endroits.

On a tous besoin d'être protégés, de ralentir l'introduction des variants, et je vois pas pourquoi au Québec et en Alberta on le serait moins qu'ailleurs au Canada.

Une citation de :Dre Marie-France Raynault, professeure, École de santé publique, Université de Montréal