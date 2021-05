Une nouvelle éclosion de COVID-19 sévit chez Viandes duBreton

L'entreprise précise que 70 autres employés sont en isolement en attente du résultat de leur test.

En attendant, les opérations se poursuivent à l'usine, mais elles se font au ralenti.

En février dernier, une autre éclosion avait touché 17 employés.

Vendredi, samedi et dimanche, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent a prévu un marathon de vaccination pour les employés de Viandes duBreton.

Un peu plus de 300 plages horaires pour des rendez-vous ont été réservées au centre de vaccination de Rivière-du-Loup et d'autres à ceux de Cabano et de Saint-Philippe-de-Néri pour ces travailleurs.

L'entreprise espère ainsi que la quasi-totalité de ses employés soit vaccinée au cours de la fin de semaine.

D'après les informations de Denis Leduc