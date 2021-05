Bill et Melinda Gates annoncent qu'ils se séparent

Le milliardaire Bill Gates, cofondateur de Microsoft, et la philanthrope Melinda Gates ont annoncé lundi qu'ils se séparaient après 27 ans de mariage.

Après mûre réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage , ont-ils écrit dans une déclaration publiée sur Twitter.

Bill et Melinda, qui ont trois enfants, ont annoncé qu'ils continueraient à malgré leur divorce à travailler ensemble , au sein de la Fondation Bill et Melinda Gates, qui lutte contre la pauvreté et les maladies.

Les Gates, qui estiment ne plus pouvoir évoluer ensemble en tant que couple , demandent aux médias et au public de respecter leur vie privée et de leur laisser l'espace nécessaire afin qu'ils puissent « naviguer » dans ces nouveaux chemins distincts.

Le couple avait prononcé ses vœux de mariage en 1994, à Hawaï. Ils s'étaient rencontrés après que Melinda eut commencé à travailler chez Microsoft en tant que cheffe de produit, en 1987.

Dans ses mémoires, publiées en 2019 sous le titre Prendre son envol, Melinda Gates revient sur son enfance, sa vie et les combats qu'elle a menés en tant qu'épouse d'une figure publique – et mère au foyer avec trois enfants.

Elle y relate que leur amour est né lors d'un dîner de travail, au cours duquel ils avaient partagé leur passion commune pour les casse-têtes. Au cours de ce repas, elle raconte avoir battu Bill à un jeu de calcul mathématique.

La fondation qu'ils ont par la suite créée en 2000 est de loin la fondation privée la plus influence du globe, avec une dotation évaluée à 50 milliards de dollars américains.

L'an dernier, Bill Gates, autrefois la personne la plus riche du monde, a déclaré qu'il se retirait du conseil d'administration de Microsoft afin de se consacrer à la philanthropie.

Bill Gates a occupé le poste de PDG de Microsoft jusqu'en 2000, avant de progressivement diminuer son implication au sein de cette compagnie qu'il avait créée en 1975 avec Paul Allen. Après avoir abandonné les affaires courantes de Microsoft en 2008, Bill Gates a siégé à titre de président du C.A. jusqu'en 2014.

Les Gates sont le deuxième couple très en vue de Seattle à mettre fin à leur union. Avant eux, le PDG d'Amazon Jeff Bezos et Mackenzie Bezos ont divorcé en 2019.

Remariée depuis, Mackenzie Bezos, qui mène désormais ses propres activités de philanthropie, a reçu une part de 4 % des affaires d'Amazon, dont la valeur dépasse les 36 milliards de dollars américains.