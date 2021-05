Des Gatinois finalistes aux Prix littéraires du Gouverneur général

Marie-Ève Lacasse, pour son roman Autobiographie de l’étranger, et le tandem Guillaume Perreault-Katia Canciani, pour l’album jeunesse Pet et Répète : la véritable histoire, sont en nomination pour l’un des 14 Prix littéraires du Gouverneur général (LivresGG) pour l’année 2020.

Marie-Ève Lacasse, qui a grandi à Gatineau, est en lice dans la catégorie Romans et nouvelles, aux côtés de Sophie Létourneau (Chasse à l’homme), Marie-Pier Lafontaine (Chienne), Jennifer Bélanger (Menthol) et Naomi Fontaine (Shuni).

« Autobiographie de l’étranger » de Marie-Ève Lacasse. Photo : Radio-Canada / Avec la gracieuseté de Flammarion Québec

Établie à Paris depuis 2003, Marie-Ève Lacasse a publié son premier titre, Masques, à 15 ans, pour lequel elle a remporté le Prix littéraire Le Droit, volet jeunesse, en 1998. Sous le pseudonyme Clara Ness, elle a ensuite publié Ainsi font-elles toutes, récipiendaire du Prix littéraire des collégiens en 2006, ainsi que Genèse de l’oubli, avant de renouer avec son nom pour écrire Peggy dans les phares (Nouvelle fenêtre) en 2017.

« Pet et Répète : la véritable histoire » de Katia Canciani et Guillaume Perreault. Photo : Radio-Canada / Avec la gracieuseté de Fonfon

De son côté, Guillaume Perreault est nommé dans la catégorie Littérature jeunesse - livres illustrés, pour son travail sur Pet et Répète : la véritable histoire, dont le texte est signé par l’autrice Katia Canciani, qui a résidé pendant plusieurs années en Outaouais. Ensemble, ils partagent l’honneur d’être en compétition contre copine et Copine de Kim Nunès, Marie-Chantal Perron, Tammy Verge et Amélie Dubois ; Le grand méchant loup dans ma maison de Valérie Fontaine et Nathalie Dion ; Le pays aux mille soleils de Mireille Levert ; et Mimose & Sam : Mission hibernation de Cathon.

Claude Guilmain également en lice

Le dramaturge Claude Guilmain. Photo : Aurélien Muller

Le Torontois d’adoption Claude Guilmain pourrait lui aussi mettre la main sur un prix pour sa pièce AmericanDream.ca : L’Intégrale, publiée aux éditions l’Interligne. Sa création théâtrale a notamment été présentée au Centre national des Arts en février 2019.

Quant à la Néo-Brunswickoise Sonya Malaborza, elle est en nomination pour sa traduction de l’anglais vers le français de L’accoucheuse de Scots Bay, d’Ami McKay, publié aux Éditions Prise de parole de Sudbury.

En tout, 70 œuvres littéraires en français et en anglais ont été retenues à cette étape, dans 14 catégories. Les lauréats des Prix littéraires du Gouverneur général pour les publications de 2020 seront connus le 1er juin.

Plus de détails à venir