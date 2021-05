Les Simpson rejoignent l’univers de Star Wars sur Disney+

Le 4 mai marque la journée Star Wars, une fête non officielle visant à célébrer l’univers de la saga. Pour l’occasion, la plateforme de diffusion Disney+ présentera un court métrage spécial des Simpson se déroulant dans l’univers de la franchise intergalactique.

Intitulé Maggie Simpson in ‘The Force Awakens from its Nap’ (Le réveil de la force après la sieste), le court métrage met en vedette – vous l’aurez deviné – Maggie Simpson, le bébé de la famille.

Dans cette aventure, comme le rapporte le magazine Variety, des personnages de Star Wars se retrouveront à Springfield, berceau de la famille Simpson. On y suivra la quête épique de Maggie pour retrouver sa sucette volée, une quête qui la mènera face à face avec des jeunes padawans, des Sith, des androïdes et des durs à cuire de l’Alliance rebelle.

Les Simpson ont déjà fait référence à l’univers de Star Wars à plusieurs reprises au fil de 32 saisons de la série,, mais c’est la première fois que la cadette de la famille est au cœur de l’intrigue. Le court métrage sera offert sur la plateforme Disney+ dès mardi, le 4 mai.

Disney+ réserve d’ailleurs une tonne de contenu lié à l’univers créé par George Lucas à ses abonnés et abonnées, notamment une série animée intitulée Star Wars : The Bad Batch, également offerte dès mardi. On pourra y suivre les clones introduits dans la série Star Wars : La Guerre des clones (2008-2013), alors qu’ils tentent de s’y retrouver dans une galaxie qui change rapidement, juste après la Guerre des clones.