Un service de location d’embarcation nautique voit le jour à Preissac

Location des 3 lacs, une nouvelle entreprise touristique de Preissac, se lance dans ce créneau encore peu exploité dans la région. Bientôt prête à larguer ses amarres, elle louera des kayaks, des paddleboards, un pédalo et un ponton de 21 pieds.

Le promoteur Martin Langlois a découvert ce type de service lors de vacances en Outaouais avec sa famille. On a profité du même type de location d’embarcations avec Location Ürbaine et on a eu bien du plaisir. C’est de là que nous est venue l’idée. D’ailleurs, le propriétaire Michel Giroux nous a encouragés et épaulés pour étoffer notre projet. On le remercie beaucoup , souligne-t-il.

Un réseau nautique à découvrir

Avec ses trois lacs (Preissac, Fontbonne et Chassignolle) et la rivière Kinojévis, le secteur de Preissac offre un magnifique réseau nautique à explorer. C’est ce que veut faire découvrir Martin Langlois avec les trois autres membres de sa famille.

C’est un projet de tourisme visant à faire découvrir l’ensemble du réseau nautique de la belle municipalité de Preissac et des alentours. Ce sont de beaux plans d’eau. Surtout avec le camping à Preissac. On a une belle plage, on a de beaux débarcadères refaits à neuf. On est vraiment gâtés de ce côté-là , affirme-t-il.

Parfait en temps de COVID

Le service ne se limite toutefois pas qu’à Preissac. Le promoteur prévoit l’offrir dans un rayon de 30 à 45 kilomètres. Il pourrait y avoir des frais rattachés selon les distances , fait valoir celui qui a reçu le soutien de la MRC Abitibi, de Tourisme Amos-Harricana, du CLD Abitibi, de la Municipalité de Preissac et de Harricana Aventures.

Une partie des embarcations disponibles pour la location. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Martin Langlois croit que ses embarcations seront en demande cet été, surtout dans le contexte de la pandémie. Si la COVID est toujours présente, notre service offre une souplesse par rapport à ça, parce qu’il permet d’être espacés. Pour le ponton, ce sont des familles qui vont être visées pour la location parce qu’elles peuvent être en groupe , croit-il.

En demande

Ce nouveau service devrait avoir le vent en poupe cette saison, selon Geneviève Grenier, agente de développement chez Tourisme Amos-Harricana. Autant les touristes de l’extérieur que ceux de la région pourront en profiter.