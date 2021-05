Les enseignants et éducateurs pourront se faire vacciner dès mardi

Les rendez-vous pourront être pris en utilisant l'outil de réservation en ligne de Service de santé Alberta, en appelant l'une des pharmacies participantes ou en composant le 811.

Selon Jason Kenney, 60% des enseignants et employés des écoles de l’Alberta sont déjà vaccinés.

La province ouvre également la vaccination aux résidents de 18 ans et plus de Banff et de la municipalité régionale de Wood Buffalo. Les deux zones ont actuellement les plus hauts taux de cas actifs par 100 000 habitants.

