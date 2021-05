Adepte des théories du complot et antivaccin, Gisèle Beaudoin a changé son fusil d'épaule au moment de mourir des complications de la COVID-19. Avant de rendre son dernier souffle, la dame de 70 ans a admis à ses proches s'être trompée sur ses convictions, et les a exhortés à se faire vacciner au plus vite.