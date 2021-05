Discord sera intégré à PlayStation dès 2022

Le logiciel de discussion vocale Discord, très populaire auprès de la communauté de joueurs et joueuses, réunit quelque 140 millions de personnes chaque mois dans le monde, selon le communiqué de PlayStation.

Ce nombre pourrait bondir prochainement avec la nouvelle entente qu’a signée Discord avec la filiale de Sony Interactive Entertainment (SIE) après un investissement minoritaire de leur part.

Notre objectif est de rapprocher les expériences Discord et PlayStation sur console et mobile [...] afin de permettre aux proches, aux groupes et aux communautés de se retrouver, de s'amuser et de communiquer plus facilement tout en jouant ensemble.

Une citation de :Jim Ryan, PDG de SIE