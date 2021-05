Un nouvel album d’Édith Butler réalisé par Lisa LeBlanc

L’album devait initialement sortir l’an dernier. La pandémie a toutefois forcé l’annulation du lancement et d’une tournée d'une vingtaine de spectacles.

Pour compenser, les deux artistes acadiennes ont décidé de lancer quelques extraits dans les prochains mois.

Une collaboration fructueuse

Ce n’est pas la première fois qu’Édith Butler et Lisa LeBlanc travaillent ensemble.

Elles ont entre autres partagé le micro pour la chanson Complainte pour Saint-Catherine de l’album Le Retour d’Édith Butler, sorti en 2013.

Invités conjointement en 2018 à l’émission Les échangistes animée par Pénélope Mcquade, elles se partagent la scène pour chanter Ti-gars, issu de l’album Why You Wanna Leave, Runaway Queen? de Lisa LeBlanc.

La performance est un succès.

Édith Butler (à gauche) et Lisa LeBlanc (à droite) lors de la performance de Ti-Gars à l'émission Les échangistes en 2018. Photo : Radio-Canada

Il y a eu tellement de demandes après , raconte Édith Butler.

Les gens nous disaient « on veut acheter l’album ». Ben j’ai dit, il n’y en a pas d’album, on n’a pas fait d’album ensemble, on a juste fait une toune!

Cet engouement les pousse toutefois à faire le saut, lorsque Lisa LeBlanc propose à Édith Butler de réaliser son nouvel album.

J’aimerais traiter tes chansons autrement, car je te vois d’une autre façon , lui a-t-elle dit pour la convaincre.

Mais Lisa LeBlanc n’a pas eu à lui tordre le bras pour qu'elle accepte. J’étais très très contente d’être vue par un artiste que j’adore, que j’aime et que je respecte , admet Édith Butler. C’était très touchant pour moi.

J’ai beaucoup de choses à dire, et je n’ai pas fini d’en faire des albums ! Et là, celui-ci, c’est la vision de Lisa LeBlanc. Je trouve ça fantastique et merveilleux, parce que ça m’a donné un coup de jeunesse! Une citation de :Édith Butler, chanteuse

Le nouvel album comprendra une douzaine de chansons.

Des reprises musicales, des chansons originales, des chansons traditionnelles cajuns, ainsi que des duos se retrouveront sur cet album.

Hymne à l'autoroute 20

La chanson choisie comme premier extrait pour donner un avant-goût de l’album s’intitule La 20.

C’est une chanson qui se trouvait originalement sur l’album À l’année longue d’Édith Butler, sorti en 1995. Elle la revisite avec cette nouvelle version qui se veut un peu plus country et bluegrass.

La vitesse du morceau est aussi plus rapide cette fois, une touche qui reflète bien l’influence de la jeunesse sur la réalisation de l’album, selon Édith Butler. C’est un album plein de vie , ajoute-t-elle.

Édith Butler, en entrevue à Radio-Canada Acadie, en mai 2021. Photo : Radio-Canada

La chanson se veut aussi une ode aux nombreuses heures passées sur cette autoroute qui relie le Nouveau-Brunswick et le Québec.

La 20 c’est une autoroute que tous les Acadiens connaissent et ont prise , souligne Édith Butler. On est toujours sur la route, les musiciens. On est toujours sur la 20.

Mille trois cent deux nids de poule

La tank est à moitié full

Ça fait huit heures que je roule Une citation de :extrait de paroles de la chanson La 20, d'Édith Butler

La chanteuse raconte que lorsqu’elle était plus jeune et devait se rendre fréquemment en voiture dans la province voisine, une grande section de l’autoroute n’était pas encore construite.

C’est pour cela que dans [la chanson] La 20, on dit « 1302 nids de poule »; parce que les routes étaient toujours en construction , dit-elle en riant. Et en fait, il y en avait beaucoup plus que ça!

Le nouvel album de Édith Butler sortira à l’automne prochain, mais la date de lancement n’a pas encore été annoncée.

D'après un reportage de Camille Bourdeau