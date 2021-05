Le festival de feux d'artifice Celebration of Light annulé encore cette année

Pour la deuxième année consécutive, le festival pyrotechnique Celebration of Light est annulé à Vancouver en raison de la pandémie.

Le ciel de Vancouver ne sera pas éclairé cet été par les feux d’artifice qui se tiennent normalement sur la plage d’English Bay.

Les adeptes devront attendre jusqu’en juillet 2022 avant de pouvoir revivre les joies de ces traditionnels feux d’artifice.

Malgré la progression de la campagne de vaccination dans la province, la société Vancouver Fireworks Festival, chargée de l'événement, souhaite que la population reste vigilante face à la COVID-19.

Depuis plus de 30 ans, le festival attire des visiteurs de partout au Canada et est une activité phare de la saison estivale. Au cours des dernières années, il a attiré plus de 400 000 visiteurs chaque soir.