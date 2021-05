Pierre Corbeil confirme son retrait de la vie politique

Le maire de Val-d’Or Pierre Corbeil annonce qu’il quitte la vie politique et qu’il ne sollicitera pas de nouveau mandat lors des élections du 7 novembre prochain.

Il en a fait l’annonce lors de la séance du conseil municipal de Val-d’Or, lundi soir.

J'ai souvent comparé la vie à une course à relais, avec des obstacles. Je passerai le témoin, ou en cette année olympique, je passerai le flambeau, à celle ou celui que vous choisirez dimanche le 7 novembre prochain. Une citation de :Pierre Corbeil

Élu une première fois à la mairie en 2013, après le départ de Fernand Trahan, Pierre Corbeil avait été réélu sans opposition en 2017.

Son mandat à la mairie a été marqué par la concrétisation de plusieurs dossiers majeurs, comme la construction du Complexe multisport Fournier et de la voie de contournement sud, ainsi que le début de la revitalisation du centre-ville, mais aussi par la crise autochtone qui a frappé Val-d’Or en 2015.

J'ai pris cette décision après une longue réflexion, bien conscient du changement majeur dans mon engagement des 40 dernières années dans ma communauté. J'aurai eu jusqu'ici le privilège de côtoyer et de travailler avec des hommes et des femmes dévoués, dédiés et engagés au service de la population valdorienne , a-t-il déclaré lundi soir.

Dans sa réflexion des derniers mois, Pierre Corbeil affirme avoir été interpellé par plusieurs personnes afin qu’il poursuive son travail. Mais il ne se voyait pas s’investir pour quatre années supplémentaires.

Pour faire ce travail-là, ça prend de l’énergie, de la force et aussi le goût. On ne peut pas y aller à moitié. Quatre ans de plus, ça m’aurait jeté dans les câbles de mes 70 ans. C’est le temps qu’on regarde la vie différemment , a-t-il commenté.

Il estime aussi que l’heure du bilan de son parcours à la mairie n’est pas venue.

On a encore du travail sur la planche à dessin et je vais me consacrer à mener tous ces dossiers à bon port au cours des prochains mois, jusqu’à l’élection , a-t-il avancé.

Dentiste de profession, Pierre Corbeil a été conseiller municipal à Val-d’Or de 1988 à 1996 puis en 2000-2001. Il a aussi été député libéral d’Abitibi-Est de 2003 à 2007 et de 2008 à 2012, occupant différents ministères au sein des gouvernements de Jean Charest.