Un projet de 5 M$ verra le jour dans l'arrondissement de Fleurimont, à Sherbrooke

Un nouveau projet immobilier doit voir le jour dans l'arrondissement de Fleurimont, à Sherbrooke. Les bâtiments, qui seront situés sur les rues King Est et Cartier, offriront des espaces commerciaux et communautaires.

Ce sont les Immeubles KESAR, dirigés par Patrick Rahimaly et Chemika Mamode, qui sont à l'origine de ce projet immobilier évalué à 5 millions de dollars.

Actuellement, ce sont quatre propriétés et un terrain qui seront transformés en trois lots, explique Patrick Rahimaly. Le premier sera situé sur la rue King, et comprendra six commerces de proximité avec des stationnements intérieurs. Par-dessus, il y aura deux étages de sept logements.

Les deux autres lots, accessibles par la rue Cartier, serviront à la construction d'immeubles de quatre logements, avec stationnement intérieur. Les bâtiments actuels seront démolis pour faire place à ces nouveaux bâtiments. D'ici vendredi, tout sera démoli , affirme Patrick Rahimaly.

L'édifice sur la rue King, je dirais fin décembre, début janvier, et les autres vont suivre parallèlement. On pense faire entrer les premiers locataires d'ici l'été 2022. Une citation de :Patrick Rahimaly, administrateur des Immeubles KESAR

Une inspiration de l'Espace vie

Patrick Rahimaly souligne que ce projet sera similaire à un autre projet des Immeubles KESAR, l'Espace vie, où se situent les commerces Le Pain voyageur, Mystea et Le Silo. Il espère que cela servira à la revitalisation du secteur et améliorera la proximité entre les citoyens et les commerçants.

L'Espace vie avait été initié après une analyse de Commerce Sherbrooke, qui avait déterminé qu'il y avait un manque de l'est, et qu'il fallait trouver des endroits pour les commerçants de proximité , explique-t-il.