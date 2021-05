Disproportion des cas détectés entre la Mauricie et le Centre-du-Québec

Le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, rappelle que de faire passer une partie de la région seulement au rouge est complexe. C’est évident qu’il y a des déplacements très faciles, interrégionaux. C’est [à] ça qu’il faut faire attention , précise le député.

Il raconte que certains commerçants reçoivent la visite des résidents de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale depuis que les commerces non essentiels y sont fermés. Une situation qui les inquiète pour la propagation du virus.

40 % de la population vaccinée

La campagne de vaccination continue de battre son plein dans la région. Le CIUSSS estime que cette semaine, plus de 40 % de la population sera vaccinée. Lundi, 53 000 rendez-vous étaient offerts aux personnes de plus de 45 ans, aux personnes atteintes de maladie chronique et aux travailleurs essentiels.

Les plages horaires sont complètes cette semaine à Trois-Rivières, Louiseville, Shawinigan, Drummondville, Victoriaville et Saint-Tite. Le CIUSSS assure que d’autres rendez-vous seront offerts au fur et à mesure que les livraisons de vaccins seront confirmées.

Avec les informations de Jonathan Roberge