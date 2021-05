Finances municipales : un surplus record de 122 millions en 2020

Après s’être inquiétée de la chute des revenus municipaux en raison de la COVID-19, l’administration Labeaume dévoile un surplus de 121,9 millions pour 2020. L’aide d’urgence du provincial et la frénésie immobilière ont dopé les finances de la Ville.

Les années financières se suivent, mais ne se ressemblent pas à Québec. Malgré la pandémie qui continue de bousculer nos vies, l’administration Labeaume a réussi à boucler l’année 2020 avec un excédent des revenus sur les dépenses de 121,9 M$.

C’est plus de trois fois les surplus enregistrés en 2019, soit 36,3 millions de dollars.

L’aide financière d’urgence du gouvernement Legault, évaluée à 55,7 millions, a évidemment pesé dans la balance, mais la Ville de Québec a aussi profité de l’explosion de l’activité immobilière sur son territoire.

Ainsi, l’ajout au rôle d’évaluation des nouvelles constructions se traduit par des revenus excédentaires de 19,2 millions.

Les droits de mutation payés par les nouveaux propriétaires, la fameuse taxe de bienvenue , dépassent pour leur part les prévisions d'environ 9 millions.

La vente d'actifs immobiliers a finalement permis à la Ville de toucher près de 10 millions de dollars.

Baisse des dépenses

Le ralentissement des activités municipales et la fermeture des centres sportifs et communautaires, des piscines et des arénas ont permis à la Ville de dégager des économies substantielles de 45 millions de dollars. La mise à pied temporaire d’employés associés aux activités de loisirs explique en partie l’ampleur de cette somme.

La Ville a aussi récolté les fruits d’efforts de rationalisation au sein de ses effectifs et profité de la baisse des taux d’intérêts sur sa dette pour dégager des économies de 32,4 millions.

L’administration Labeaume prévoit que les effets de la pandémie se feront encore sentir sur les finances municipales jusqu'en 2023.

La Ville de Québec prévoit des déficits de 42,5 M$, 39,1 M$ et 32,3 M$ pour les années 2021, 2022 et 2023.

Plus de détails à venir