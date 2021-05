Le violon traditionnel de Simon Reimer

Simon Reimer a été initié au violon à l'âge de 5 ans grâce à des cours de musique basés sur la méthode Suzuki. Ce qui a commencé comme une expérience scolaire s’est vite transformé en passion et en style de vie.

Ma mère, étant enseignante en mathématiques, croyait que des leçons de musique allaient aider ses enfants à devenir de meilleurs mathématiciens. Nous avons donc tous été inscrits dès un jeune âge , explique le violoniste manitobain.

Après des années d'études du violon classique, Simon Reimer s'est intéressé au violon traditionnel en raison d'un camarade de classe.

Mon collègue de classe jouait du traditionnel, et moi, avec mon esprit compétitif, je voulais lui faire concurrence. Je suis donc embarqué dans ce monde de gigues et reels avec brio.

Carrière internationale

Jeune enfant, Simon a alors commencé à participer à des compétitions de violon au niveau local et provincial. Il s'est finalement retrouvé aux Championnats canadiens des grands maîtres. Cette compétition met en vedette les 30 meilleurs violoneux de partout au Canada. Il a eu l’honneur d’y participer à trois reprises.

Ses talents lui ont permis de parcourir le monde, de représenter le Canada et de jouer de la musique traditionnelle pour des milliers de personnes lors de festivals folkloriques partout sur la planète.

Je me considère très choyé d’avoir eu ces opportunités grâce à mon instrument. Ces expériences m’ont aidé à mûrir comme musicien et compositeur. Et les amitiés qui se sont nouées lors de ces voyages dureront toute ma vie. Je suis très, très chanceux.

Interprète et compositeur aussi, il trouve son inspiration notamment dans la musique maritime. Un style qui lui plaît particulièrement, dit-il, en termes de connexion émotive.