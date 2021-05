COVID-19 : Iqaluit déclare un état d’urgence sanitaire

Le conseil municipal d'Iqaluit a adoptée la motion à l'unianimité. Celle-ci entrera en vigueur mardi à minuit.

Le conseiller Kyle Sheppard a justifié cet état d’urgence sanitaire locale du fait de la gravité de la situation avec la transmission communautaire du COVID-19 à Iqaluit .

La Ville a nommé la conseillère Amy Elgersma pour coordonner la gestion des urgences dans le cadre de cette motion.

Par ailleurs, Kyle Sheppard encourage tous les habitants d’Iqaluit à adhérer strictement à toutes les ordonnances des autorités de santé publique .

L'état d'urgence locale octroie des pouvoirs limités pour la Ville en vertu de la loi sur les mesures d'urgence. Le maire d'Iqaluit, Kenny Bell, a déclaré que l'état d'urgence habilite les agents des règlements de la Ville à appliquer les règles de confinement territorial, ce que les agents feront. Cependant, les autorités municipales n’ont pas encore établi comment cela va se dérouler.

Avec ses quelque 8000 habitants, la capitale du Nunavut compte 81 des 85 cas actifs du territoire.

Lundi, 8 nouvelles infections ont été signalés à Iqaluit, portant le nombre total de cas actifs d'infection au territoire à 85, dont deux à Kinngait et deux à Rankin Inlet.

La Ville a recensé son premier cas de COVID-19 le 14 avril, mais les autorités sanitaires croient que le coronavirus est arrivé au territoire une semaine plus tôt.

Le 15 avril, le gouvernement territorial a ordonné la fermeture des commerces et des bureaux gouvernementaux non essentiels et des écoles de la capitale. Les restaurants devaient passer aux plats à emporter uniquement et quiconque pouvant travailler à domicile a été prié de le faire. Les masques sont alors devenus obligatoires.