La mort de Michel Vienneau est un homicide, selon le jury à l'enquête du coroner

Après avoir entendu 22 témoins, les cinq jurés se sont prononcés sur la classification de ce décès survenu il y a six ans. Ils ont tranché qu’il s’agit bien d’un homicide (et pas d’un accident ou d’un décès de cause indéterminée, entre autres).

Annick Basque et Michel Vienneau se trouvaient dans leur voiture à la gare de Bathurst le 12 janvier 2015 quand ce dernier a été abattu par des policiers qui croyaient à tort avoir affaire à un trafiquant de drogue. Photo : Facebook

Les jurés – qui n’avaient pas à déterminer qui est responsable de cette mort, puisqu’il ne s’agissait pas d’un procès – ont aussi fait cinq recommandations afin d’éviter qu’une tel incident ne se reproduise :

une personne au sein de la force policière devrait être en mesure d'avoir accès aux renseignement d’Échec au crime en tout temps (y compris la fin de semaine) afin que l’information soit partagée le plus rapidement possible ;

les voitures banalisées devraient être inspectées régulièrement au même titre que les autopatrouilles afin de s’assurer que tout l’équipement soit fonctionnel ;

s’assurer que les lumières clignotantes des voitures banalisées soient standardisées et soient clairement visibles lors de leur activation ;

au moment de l’intervention, les policiers devraient porter ou enfiler un vêtement externe qui les identifient clairement comme étant des policiers ;

une autopatrouille avec un policier en uniforme devrait faire partie de l’intervention.

Le coroner en chef du Nouveau-Brunswick, Jérôme Ouellette, va se charger de transmettre ces recommandations aux personnes et aux entités concernées.

Le coroner en chef du Nouveau-Brunswick, Jérôme Ouellette, en mêlée de presse après la conclusion de l'enquête sur la mort de Michel Vienneau. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

La prochaine étape, ça va être d’envoyer ça à tous les corps policiers impliqués. Je vais aussi envoyer les recommandations à l’Association des chefs de police du Nouveau-Brunswick , a-t-il expliqué en mêlée de presse peu après la conclusion de son enquête.

Les recommandations vont aussi se retrouver dans son rapport annuel.

La mort de Michel Vienneau en bref

Michel Vienneau a été abattu par un policier municipal de Bathurst, le 12 janvier 2015, dans le stationnement de la gare VIA Rail.

Les policiers pensaient à tort qu’il était en possession de drogues illégales, après avoir reçu un signalement la veille par l’entremise du service Échec au crime. Ils avaient monté une opération à la hâte le matin même.

Après leur arrivée d’un voyage à Montréal, Michel Vienneau et sa conjointe sont montés à bord de leur voiture. Lorsqu’ils s’apprêtaient à quitter les lieux, une voiture de police banalisée leur a barré la route.

Des agents qui ont participé à l’opération ont témoigné au cours de l’enquête du coroner que les gyrophares du véhicule étaient allumés.

Cette version des faits a été remise en doute par trois témoins civils – dont la conjointe de Michel Vienneau – qui ont témoigné qu’ils n’ont pas vu ces dispositifs activés.

Deux policiers armés et portant des vêtements civils se sont approchés du véhicule de Michel Vienneau. Ce dernier a appuyé sur l’accélérateur, heurté le véhicule banalisé et ensuite le genoux de l’agent Patrick Bulger.

L’agent Patrick Bulger a glissé et s’est retrouvé sous le pare-choc de la voiture de Michel Vienneau. L’agent Mathieu Boudreau, craignant pour la vie de son collègue, a fait feu et tué Michel Vienneau.