COVID-19 : Léger bond de six nouvelles contaminations en Gaspésie

La Direction régionale de santé publique fait état de six nouveaux résultats positifs à la COVID-19 dont cinq dans la MRC de Bonaventure et un dans la MRC de La Côte-de-Gaspé.

La santé publique rapporte cinq guérisons ce qui porte le nombre de cas actifs dans la région à 17. Dix de ces porteurs actifs du virus vivent dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure.

Trois MRCMunicipalité régionale de comté , soit Rocher-Percé, Haute-Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine, ne comptent plus aucune personne infectée par le virus. Les MRCMunicipalité régionale de comté de La Côte-de-Gaspé et d’Avignon rapportent moins de cinq cas actifs.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 419 cas

Bonaventure: 394 cas (+5)

Rocher-Percé : 460 cas

La Côte-de-Gaspé : 475 cas (+1)

La Haute-Gaspésie : 48 cas

Îles-de-la-Madeleine : 51 cas Source : Direction de santé publique régionale de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Le nombre de cas liés aux variants du virus demeure à 55 pour une troisième journée de suite.

Deux personnes reçoivent présentement des soins à l’hôpital. Jusqu’à maintenant, 132 personnes de la région ont dû être hospitalisées après avoir développé la maladie.

Au total, 1848 personnes ont reçu un test positif à la COVID-19 depuis mars 2020.

Deux nouveaux cas en Matanie

La contamination se poursuit au Bas-Saint-Laurent où une personne de plus est morte de la COVID-19. Au Bas-Saint-Laurent, la Santé publique déplore un nouveau décès ce qui porte le bilan total à 38 décès liés à la COVID-19 dans cette région.

Les autorités sanitaires font été de 32 nouvelles infections au coronavirus dont deux dans la MRCMunicipalité régionale de comté de la Matanie, mais aucune dans les MRCMunicipalité régionale de comté de La Matapédia et de La Mitis.

Au Québec, le nombre de cas quotidiens redescend sous la barre des 1000. Le ministère de la Santé du Québec rapporte 798 nouveaux cas de COVID-19 et de 2 décès de plus.

Au total, 10 944 Québécois sont morts de la maladie depuis le début de la pandémie.

Bilan vaccinal

Par ailleurs, la vaccination va bon train en Gaspésie où, en date du 2 mai, 48,8 % de la population avait reçu une première dose de vaccin. C’est le cas notamment de 95 % des personnes de 70 ans et plus, mais aussi de 27,1 % de celles qui sont âgées de 16 à 49 ans.

La vaccination se poursuit en Gaspésie. Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

C'est aux Îles-de-la-Madeleine où le taux de la population vaccinée est le plus important avec 77 %, suivie par la MRCMunicipalité régionale de comté de la Haute-Gaspésie où 53 % de la population a reçu le vaccin.

Selon la Direction de santé publique régionale, 5,3 % de la population a reçu la seconde dose.

En comparaison, 36,7 % des Québécois ont reçu une première dose de vaccin et seulement 1,3 % une deuxième dose.