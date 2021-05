Vif succès des centres de vaccination temporaires à Windsor

Nous sommes heureux de l'excellente réponse de la communauté aux centres temporaires du Bureau de santé publique de Windsor-Essex , a indiqué la PDG de l’agence sanitaire.

Ces sites de vaccination étaient ouverts aux personnes qui vivent ou travaillent dans les quartiers dont les codes postaux commençant par N9A et N9C dans le centre-ville de Windsor. Environ 1000 doses avaient été allouées à ces centres temporaires, avaient indiqué la semaine dernière les autorités sanitaires.

Campagne de vaccination élargie

La vaccination est par ailleurs désormais ouverte aux personnes de 18 ans et plus qui vivent dans des zones sensibles de Windsor-Essex..

Zones sensibles de Windsor-Essex : N8X, N8Y, N9Y, N9A, N9B, N9C et N8H

Les personnes concernées peuvent s’inscrire par le biais du site web dédié du bureau de santé WEVax.ca ou par téléphone.

De nouvelles heures de rendez-vous sont ajoutées quotidiennement , précise Theresa Marentette.

Au cours de la semaine, les 50 ans et plus pourront également s'inscrire pour recevoir leur vaccin contre la COVID-19, ainsi que les personnes ayant des problèmes de santé et certains travailleurs essentiels ne pouvant pas travailler à domicile.

Chiffres du jour : 41 nouveaux cas

427 cas actifs

940 cas de variants

13 éclosions, dont 9 sur des lieux de travail

Ailleurs dans la région

La santé publique de Lambton a annoncé cinq nouveaux cas de COVID-19 lundi. Il y a 73 cas de COVID-19 actifs sur l'ensemble du territoire.

Dans Chatham-Kent, 14 nouveaux cas depuis sa dernière mise à jour vendredi. 39 cas y sont actifs.