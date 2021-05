Un nouveau centre de vaccination ouvre à Lac-Beauport

Jusqu'à 600 personnes par jour pourront y être vaccinées, pour un total de 4000 par semaine.

Ce nouveau centre sera d'abord ouvert du lundi au mercredi, mais rapidement d'autres journées s'ajouteront en fonction de la disponibilité des doses de vaccins, précise la responsable de la vaccination à Québec, Patricia MacKinnon.

L'ensemble des rendez-vous pour les trois premiers jours sont complets, on est très contents. Une citation de :Patricia McKinnon, responsable de la vaccination pour la Capitale-Nationale

Jusqu'à présent, 38 % de la population de la Capitale-Nationale a reçu une première dose de vaccin.

La responsable de la vaccination invite d’ailleurs les gens de 50 ans et plus qui n’ont pas encore pris leur rendez-vous à le faire. On est rendu à 73 % qui ont pris un rendez-vous ou qui sont vaccinés; donc, il nous reste encore juste un petit 2 % [par rapport à l'objectif du gouvernement], c'est à peu près 1000 personnes.

La proximité

Avec ce nouveau centre, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux espère encourager la population de la couronne nord à se faire vacciner. La contrainte pour aller chercher un service de santé est souvent la proximité, l'accessibilité à ce service-là. Évidemment, si on augmente nos sites, ça nous permet de donner une meilleure accessibilité.

Déjà vacciné, le maire de Lac-Beauport se réjouit de l'arrivée du centre dans sa municipalité. Michel Beaulieu est convaincu que ce sera un incitatif important pour encourager ses concitoyens à se faire vacciner.

J'ai entendu des gens toute la fin de semaine me le répéter : "Ça ouvre quand?" Donc, ça incite les gens davantage. On passe devant, on voit le centre de vaccination.

Un autre centre de vaccination ouvrira jeudi aux Galeries de la Capitale.

Situation stable

La Capitale-Nationale enregistre 84 nouveaux cas de COVID-19, tandis que 99 personnes ont reçu un résultat positif au test de dépistage dans les dernières 24 heures en Chaudière-Appalaches. La région demeure l'endroit du Québec où le virus circule le plus, particulièrement en Beauce et dans la MRC Les Etchemins, avec respectivement 561 et 360 cas actifs par 100 000 habitants.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

En ce qui concerne les hospitalisations, la Capitale-Nationale en recense 84, dont 21 aux soins intensifs. En Chaudière-Appalaches, 34 personnes sont hospitalisées, dont 12 en soins intensifs.

La grande région de Québec ne compte aucun nouveau décès lié à la COVID-19 dans les dernières 24 heures.

Avec les informations de Pascal Poinlane