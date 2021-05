Un programme en santé mentale pour panser les blessures des pensionnats autochtones

Les travailleuses sociales et thérapeutes de l'organisme, Charleen Cote et Shauna Watcheson, ont trouvé ce nom à la suite de consultations auprès des aînés de leurs communautés.

Le centre, dont le nom officiel en anglais est Saskatoon Indian and Métis Friendship Centre (SIMFC), offre des consultations virtuelles et téléphoniques, en plus de rencontres individuelles et des cercles de partage occasionnels, le tout encadré par les protocoles usuels liés à la COVID-19. Il est possible de s’y présenter sans rendez-vous.

Selon le directeur général, Robert Doucette, la plupart des personnes qui ont recours aux services du Centre ont séjourné dans des pensionnats autochtones, séparés de force de leurs familles.

Pour nous, il est vraiment temps de résoudre ces traumatismes intergénérationnels, en plus de faire face au racisme systémique subi au quotidien. Une citation de :Robert Doucette, directeur général du SIMFC centre d’amitié Autochtone et Métis de Saskatoon

Le directeur du Centre d'amitié autochtone et métis de Saskatoon, Robert Doucette travaille avec les thérapeutes Shauna Watcheson et Charleen Cote. Photo : fournie par Charlene Cote

Selon Shauna Watcheson, l’expérience urbaine peut causer son lot de traumatismes et mener à des dépendances, à la précarité et à l’itinérance.

L’attachement aux racines contribue à la popularité du centre auprès des populations qu'il dessert.

Je ne pense pas que les non-Autochtones puissent tout à fait saisir ou reconnaître ce lien qui unit les peuples autochtones. Peu importe d’où tu viens, peu importe ce que tu as vécu, peu importe où tu te trouves ou encore où tu te diriges, ce lien-là, tu le ressens , explique Shauna Watcheson.

L’objectif du programme est de nous réconcilier avec notre culture. Quand on sait d’où on vient, on peut davantage s'épanouir , renchérit Robert Doucette.

Avec les informations de Jessie Anton