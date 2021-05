La vaccination ouverte à tous les Autochtones de 18 ans et plus au Manitoba

Les membres des Premières Nations, les Métis et Inuit âgés de 18 ans et plus peuvent prendre rendez-vous dans une superclinique, une clinique mobile ou une clinique de vaccination des Autochtones en milieu urbain pour y recevoir le vaccin Pfizer ou Moderna.

La prise de rendez-vous téléphonique peut se faire dans une langue autochtone, et les services d’un interprète sont offerts pour la vaccination, rappelle la Dre Marcia Anderson, de l’équipe de coordination de la réponse à la pandémie de COVID-19 des Premières Nations du Manitoba.

Dans une séance d’information destinée à la presse lundi, la Dre Anderson souligne que les personnes issues des Premières Nations sont surreprésentées aux soins intensifs, où elles constituent de 50 % à 60 % des admissions, dans la mortalité causée par la COVID-19 et dans les cas de variant du coronavirus.

La majeure partie de ces personnes vivent hors des réserves, insiste la Dre Anderson.

À l’heure actuelle, la personne issue des Premières Nations la plus jeune à l’hôpital a seulement 27 ans, et nous voyons régulièrement des complications graves toucher de jeunes personnes autochtones , a-t-elle indiqué.

Si plus de 39 % des membres des Premières Nations de 18 ans et plus sont vaccinées, la Dre Anderso déplore, en revanche, une proportion beaucoup plus faible chez les Premières Nations vivant hors des réserves.

Elle espère qu’étendre l’admissibilité à toutes les personnes autochtones de 18 ans et plus permettra de réduire cet écart .

Afin de faciliter l’accessibilité, les deux cliniques dédiées à la vaccination des Autochtones en milieu urbain à Winnipeg fonctionnent sans rendez-vous lundi et mardi, souligne la Dre Anderson.

D’autres annonces à venir

Depuis la semaine dernière, le vaccin AstraZeneca, distribué en pharmacie et en clinique médicale, est offert aux personnes de 30 ans et plus qui présentent certaines prédispositions médicales. La liste complète de ces problèmes de santé se trouve sur le site Internet de la province. Toutes les personnes de 40 ans et plus peuvent aussi le recevoir.

Les personnes de 50 ans et plus, celles de 18 ans et plus qui sont enceintes, ainsi que celles qui vivent dans certaines régions ciblées ou qui y travaillent font notamment partie des personnes admissibles à la vaccination dans les supercliniques et les cliniques mobiles.

D’autres zones prioritaires seront annoncées mardi, indique la médecin en chef du ministère de la Santé et des Aînés et responsable du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination contre la COVID-19, la Dre Joss Reimer.

Elle espère également pouvoir abaisser l’âge d’admissibilité pour la population générale durant la semaine.