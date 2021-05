Immigration et pénurie de main-d'œuvre : Legault accusé d'être « déconnecté »

Je pourrais avoir 50 employés de plus et je ne pourrais pas répondre à la demande , lâche-t-elle.

Son problème? Aucun travailleur présent au Québec, ou presque, ne répond à ses multiples offres d'emploi. Pour 20 CV, j'ai peut-être un Québécois , dit-elle, en évoquant un salaire, au départ, de 14 $ l'heure. Ce dernier, insiste-t-elle, pourrait être plus élevé si elle avait la possibilité d'embaucher ces travailleurs étrangers à temps complet .

Il y a 20 ans, ici, on avait beaucoup d’enfants d’agriculteurs qui venaient travailler pour nous. Maintenant, ces gens ne se pointent plus ici. Une citation de :Catherine Filion, directrice de Services paysagers Dominique Filion

À l'instar de nombreux autres chefs d'entreprise, Catherine Filion a pris connaissance des propos de François Legault rapportés lundi par Radio-Canada. Dans une conversation privée, le premier ministre a fait savoir que le recours à l'immigration, pour combler des postes payés moins de 56 000 [$] empire [son] problème .

Mon obsession, c'est d'augmenter le salaire moyen au Québec , a-t-il déclaré, devant des membres du Conseil du patronat.

Je comprends son propos, mais en même temps, il y a une petite déconnection avec la réalité des entreprises au Québec , confie Catherine Filion.

Pas une question de salaire

Ce n’est pas une question de salaire, mais de bassin de travailleurs qui a de l’intérêt, des connaissances et des compétences pour venir travailler dans notre secteur , soutient de son côté Véronique Proulx, la présidente de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ), en parlant de la nécessité d'avoir des journaliers , manutentionnaires , soudeurs ou techniciens en génie mécanique .

Dans le secteur manufacturier, le salaire moyen est de 28 $ de l'heure. Il y a des emplois bien payés, mais malgré ça, on a énormément de postes à combler , lance-t-elle.

Si on veut maintenir nos entreprises en région, il faut combler ces postes et ça doit passer par l’immigration. Il y a une incompréhension sur nos besoins et la réalité. Une citation de :Véronique Proulx, présidente de MEQ

Selon le Conseil du patronat du Québec, près la moitié des entreprises québécoises refusent des contrats , en raison de la pénurie de main-d'œuvre. Environ 150 000 postes sont actuellement vacants.

Une approche condamnée par le PLQ et QS

Aux yeux du Parti libéral du Québec (PLQ), François Legault a une approche extrêmement comptable et déconnectée de la réalité .

Pour lui, le Québec est comme une entreprise dont le seul objectif est maximiser les profits. On ne peut pas réduire la valeur des individus à leur T4. Ça n’a pas de sens cette manière de penser. Une citation de :Dominique Anglade, cheffe du PLQ

La cheffe du PLQ, Dominique Anglade, reproche au premier ministre de dénigrer, à travers son discours, le rôle des travailleurs essentiels, dont le salaire est peu élevé.

Une chose que la pandémie nous a apprise, c'est qu'il y a des gens qui n’ont pas nécessairement des salaires élevés, mais qui ont drôlement contribué , indique-t-elle, en parlant des travailleurs dans les épiceries , le commerce de détail ou les services à la population .

Si M. Legault voulait véritablement augmenter le salaire moyen au Québec, qu’il commence à augmenter substantiellement les salaires minimums. Une citation de :Andrés Fontecilla, député de Québec solidaire

En faisant également allusion aux propos de François Legault concernant le prix d'un logement à Montréal, le député de Québec solidaire (QS), Andrés Fontecilla, a tenu un discours similaire.

Il est non seulement déconnecté du quotidien des classes moyennes, populaires, avec son histoire de logement, mais aussi déconnecté de la réalité économique du Québec , juge-t-il.

Il considère les immigrants comme des objets qui sont amenés par Amazon et qu’on peut amener ici, là, déplacer, entreposer et dès qu’on n’en a plus besoin, on s’en débarrasse comme un objet et on le renvoie dans son pays d’origine , ajoute Andrés Fontecilla.

Le Parti québécois (PQ) est quant à lui plus nuancé. Une immigration spécialisée pour combler l’expertise dont nous avons besoin pourrait contribuer à la relance, notamment si nous réussissons à la régionaliser davantage , mentionne la députée Méganne Perry Mélançon.

Cependant, souligne-t-elle, la solution à ces pénuries passe nécessairement par une formation de la main-d’œuvre en place, des investissements dans la productivité des entreprises et dans la recherche et développement .

Le gouvernement Legault devrait se concentrer à accueillir une immigration qui maîtrise le français et qui souhaite s’installer en région pour répondre aux besoins. Une citation de :Méganne Perry Mélançon, députée du PQ

François Legault crache sur les réfugiés , selon Manon Massé

Sur les réseaux sociaux, Manon Massé est allée encore plus loin.

François Legault crache sur les réfugiés , a lancé, sur Twitter, la co-porte-parole de QS.

Il ne défend pas les valeurs québécoises. Il crache sur la longue et fière tradition d'accueil du Québec , a-t-elle écrit.

Au cours de son intervention avec le Conseil du patronat, François Legault a évoqué l'idée de revoir les obligations du Québec concernant l'accueil des réfugiés.

Est-ce que le gouvernement fédéral va nous laisser se concentrer sur l’immigration économique?, s'est-il questionné. Si, à chaque fois qu’on rentre un immigrant économique, le fédéral nous oblige à rentrer un réfugié ou une réunification familiale, là, on va avoir de la difficulté à aller chercher les bonnes personnes.

Sur Twitter lui aussi, le chef de cabinet de François Legault, Martin Koskinen, a déploré les mots utilisés par Manon Massé.

Misère... Cracher? [Manon Massé] pouvons-nous éviter ces accusations grossières malgré nos désaccords? Pouvons-nous débattre de ces questions respectueusement? , a-t-il écrit.

Avec la collaboration de Jacaudrey Charbonneau