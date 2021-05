Le dépistage des employés du CISSS de l’Outaouais en place dès mardi

Du même coup, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais a mentionné que 67 % de ses employés ont déjà reçu leur première dose du vaccin contre la COVID-19 et 21,5 % se sont vu administrer une deuxième dose.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais ajoute qu’il est important de bien interpréter les données puisque ce ne sont pas les employés qui sont actuellement admissibles à la vaccination. Seuls ceux en contact avec les usagers ou ceux ciblés par d’autres groupes prioritaires le sont.

Un syndicat dénonce la dichotomie

Avant que la nouvelle soit annoncée, le président du Syndicat des professionnelles en soins de l'Outaouais (SPSO), Patrick Guay, trouvait cela bizarre que la mise en application prenne autant de temps dans la région.

Demain matin, s’il est mis en application, ce n’était pas grave pendant trois semaines, mais demain, ça va être grave. Il y a une dichotomie entre les deux [et] c’est un peu difficile à comprendre , a-t-il indiqué à Radio-Canada.

Cet arrêté veut que, depuis le 10 avril, les employés travaillant dans certains milieux doivent désormais fournir à leur employeur une preuve de vaccination contre la COVID-19. En cas de refus, les employés devront se soumettre à un test de dépistage trois fois par semaine. À ce sujet, Patrick Guay dit craindre d’embourber le système et interférer avec le dépistage de la population . Il dit attendre des nouvelles de l’employeur à cet effet.

Patrick Guay, président du Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais (archives) Photo : Capture d'écran/FaceTime

Si les employés refusent de se faire tester, l’arrêté précise qu’ils pourraient être contraints de travailler sur des tâches similaires dans un autre milieu, ou carrément, demeurer à la maison à leurs frais.

Ce n’est pas ce qu’on préconise, parce qu’on manque de bras sur le terrain, alors on espère que chacun va trouver son compte. Le but ultime est de donner des soins à la population le plus sécuritairement possible, donc on va voir comment l’employeur va le mettre en place , mentionne Patrick Guay, précisant que la vaccination des professionnels en soins augmente de jour en jour .

Ce dernier réitère que son organisation recommande fortement la vaccination à tous les professionnels en soins. Du même souffle, il dit qu’il y aura toujours des exceptions de personnes qui ne voudront pas se faire administrer le vaccin contre la COVID-19.

Le but est de prévenir et de protéger la propagation du virus et de s’assurer que la clientèle vulnérable soit adéquatement protégée. Une citation de :Patrick Guay, président du Syndicat des professionnelles en soins de l'Outaouais

Avec les informations de Nathalie Tremblay et de Jérémie Bergeron