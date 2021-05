Faute de financement, Raphaël Lessard met fin à sa saison NASCAR

Raphaël Lessard remise sa camionnette plus tôt que prévu. Le pilote NASCAR de Saint-Joseph-de-Beauce a annoncé lundi qu’il mettait fin à saison au sud de la frontière, faute de financement.

Nous sommes actuellement dans une situation où nous ne pouvons pas continuer cette saison et c'est difficile de vous dire cela, tout ce que je veux et que j'ai toujours voulu, c'est être derrière un volant et gagner , a expliqué le pilote sur son site Internet.

Âgé de 19 ans, le Beauceron avait disputé toutes les courses de la série des camionnettes NASCAR l’an dernier, avec l’écurie Kyle Bush Motosports.

200 000 $ par mois

Passé avec GMS Racing, cette saison, il devait verser 200 000 $ chaque mois à sa nouvelle équipe pour conserver son volant.

Un montant que le pilote ne pouvait plus fournir, les conditions défavorables imposées par la pandémie de COVID-19 sur l'économie nord-américaine ayant compliqué la quête de financement.

Victorieux à Talladega en 2020, Lessard a participé aux cinq premières courses de la saison 2021, signant une 3e place sur la piste de terre battue de Bristol.

Le jeune athlète se tourne maintenant vers la recherche de financement en vue de la saison 2022, où il espère rouler à temps plein avec GMS Racing.