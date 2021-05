The Flaming Lips à Montréal en novembre

Le légendaire groupe de rock américain The Flaming Lips a annoncé une nouvelle tournée pour son dernier album, American Head (2020), qui l’amènera aux quatre coins de l’Amérique du Nord et dans les îles Britanniques, avec un arrêt à Montréal prévu le 18 novembre, au MTelus.

La nouvelle, rapportée par le site spécialisé Pitchfork, a été confirmée par le groupe sur les réseaux sociaux.

Le quintette mené par le fantasque chanteur Wayne Coyne a fait parler de lui durant la pandémie pour ses concerts hauts en couleur à Oklahoma City, où le groupe est né en 1983. Dans un délire scénique inspiré des mesures de distanciation sociale, les musiciens ont invité leurs fans à assister à leurs performances dans des bulles de plastique géantes.

Côté salle, 100 bulles en plastique, pouvant accueillir au maximum trois personnes chacune, avaient été prévues. Chaque bulle était placée sur un espace d’un peu plus de 9 mètres carrés.

Les bulles étaient équipées d’une enceinte pour offrir un son de bonne qualité, d’un ventilateur, d’une bouteille d’eau, d’une serviette pour essuyer la condensation se formant sur le plastique et d’un panneau indiquant : Je dois aller faire pipi/j’ai trop chaud .

Rien n’indique que le concept sera repris à la prochaine tournée du groupe. En plus de son passage à Montréal, le groupe sera à Vancouver les 2 et 3 mai 2022, au Commodore Ballroom.

American Head est le 16e album de la prolifique carrière des Flaming Lips. Le groupe a aussi annoncé la sortie sur vinyle de The Soft Bulletin Companion, selon ce que rapporte Pitchfork. Cet album promotionnel, composé de raretés et de démos, accompagnait l’un de leurs albums phares, The Soft Bulletin, à sa sortie en 1999.