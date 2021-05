C'est la fin pour le Ice Challenge de La Sarre

L’année suivant le troisième Ice Challenge, tenu en 2019, a été marquée par la pandémie. Les membres du conseil d’administration étaient hésitants quant à la tenue d’une éventuelle quatrième édition.

L'événement proposait aux participants de dévaler une pente glacée remplie d'obstacles le plus rapidement possible.

Avec tout le travail requis pour organiser un événement comme ça, lorsque la pandémie est arrivée à travers ça, déjà qu’on s’attendait à ne pas revenir, ça a juste confirmé notre décision , explique le président de l'organisation, Yannick Provencher.

Il affirme que ce n’est pas seulement pour une question financière.

C’est un peu de tout, il y a les coûts. Ça n’a pas été super évident dans la dernière année en matière de financement. On s’attendait à aller chercher des fonds supplémentaires, pour partir une quatrième édition avec un peu d’argent de côté, mais là, repartir encore de zéro ce n’est pas ce qu’on voulait , précise-t-il.

Nous avons des gens qui se sont donné cœur et âme et les gens n’étaient pas payés. Il y avait beaucoup de bénévolat et ça devenait un peu plus difficile de penser à une quatrième édition.

Une citation de :Yannick Provencher