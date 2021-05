Hausse de huit cas de coronavirus dans la région

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, huit personnes de plus ont contracté la COVID-19.

Depuis le début de la pandémie, 10 315 cas ont été enregistrés à l’échelle régionale et 196 d’entre eux sont toujours actifs.

Les réseaux locaux de services les plus durement touchés sont ceux de Lac-Saint-Jean Est, de Chicoutimi et de Maria-Chapdelaine qui comptent respectivement 52, 47 et 38 cas actifs.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, huit patients sont toujours hospitalisés après avoir été infectés par le coronavirus et quatre de ces malades se trouvent à l’unité des soins intensifs.

En ce qui concerne le nombre de décès liés à la maladie, il n’a pas fluctué. Il se chiffre toujours à 266.

À ce jour, 118 261 doses de différents vaccins contre la COVID-19 ont été administrées au Saguenay-Lac-Saint-Jean.