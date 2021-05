Romaine-4 : Hydro-Québec suspend ses travaux non prioritaires

L’éclosion de COVID-19 au chantier hydroélectrique de Romaine-4 force Hydro-Québec à suspendre les travaux non prioritaires.

Un total de 19 cas de COVID-19 ont été dépistés chez des travailleurs sur le chantier. Deux d’entre eux sont des employés d’Hydro-Québec et les 17 autres des travailleurs de sous-traitants.

Dans le but de limiter la propagation du virus sur le chantier, situé au nord de Havre-Saint-Pierre, Hydro-Québec a identifié les travaux prioritaires et seulement ceux-ci vont se poursuivre pour les deux prochaines semaines.

Environ 50 % des quelque 400 travailleurs retourneront à la maison pendant cette période, affirme le porte-parole de la société d’État, Francis Labbé.

On devrait avoir sur place entre 180 et 200 personnes. Toutes les personnes qui restent au chantier de Romaine-4 vont devoir passer un test de la COVID. Les personnes qui ont quitté seront prises en charge par la santé publique et vont recevoir aussi une lettre pour aller passer un test de dépistage.

Les travailleurs qui sont évacués devront être testés lors de leur retour sur le chantier, prévu dans deux semaines.